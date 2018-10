CSU-Präsidium für Koalitionsverhandlungen mit Freien Wählern

Nach der Bayernwahl

Hubert Aiwanger (l), Landesvorsitzender der Freien Wähler, und Markus Söder nach den Sondierungsgesprächen am Mittwoch. Foto: Matthias Balk

München (dpa) - Nach dem Verlust ihrer absoluten Mehrheit im bayerischen Landtag will die CSU Koalitionsverhandlungen mit den Freien Wählern aufnehmen. Das beschloss das CSU-Präsidium einstimmig in einer Telefonschalte, wie die Deutsche Presse-Agentur in München aus Teilnehmerkreisen erfuhr.