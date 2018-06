Das Präsidialsystem in der Türkei

Hintergrund

In seinem Palast mit 1000 Zimmern: Präsident Recep Tayyip Erdogan. Foto: Str/EPA

In seinem Palast mit 1000 Zimmern: Präsident Recep Tayyip Erdogan. Foto: Str/EPA

Istanbul (dpa) - Im April vergangenen Jahres stimmten die Türken mit einer knappen Mehrheit in einem Referendum für das von Staatschef Recep Tayyip Erdogan angestrebte Präsidialsystem. Die Umsetzung des Systems begann schrittweise nach der Abstimmung. Mit den gleichzeitig abgehaltenen Parlaments- und Präsidentenwahlen am Sonntag ist der Übergang in das neue System abgeschlossen.