Deutschland schwitzt und schwitzt

Richtig Sommer

Einen idealen Platz in der Hitze haben sich diese Kinder in Berlin ausgesucht. Foto: Wolfgang Kumm

Zwei junge Frauen ruhen sich bei Temperaturen von über 30 Grad am Rand eines Wasserspiels im Innenhof der Probsteikirche Sankt Trinitatis in Leipzig aus. Foto: Sebastian Willnow

Offenbach (dpa) - Deutschland hat erneut eine Nacht mit tropischen Temperaturen erlebt. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) auf seiner Internetseite mitteilte, sanken die Werte in der Nacht zum Donnerstag kaum unter 20 Grad. In Berlin zeigte das Thermometer um 3.00 Uhr morgens noch 22 Grad, in Erfurt 21 Grad und in Wiesbaden 23 Grad.