Die Rettung der eingeschlossenen Fußballer

Chronologie

Einsatzkräfte leiten Wasser aus der Höhle, in der die Gruppe eingeschlossen war. Foto: kyodo

Einsatzkräfte leiten Wasser aus der Höhle, in der die Gruppe eingeschlossen war. Foto: kyodo

Mae Sai (dpa) - Vor mehr als zwei Wochen ist das junge Fußball-Team in einer Höhle in Thailand eingeschlossen worden. Wichtige Ereignisse in dem Fall: