Elf Menschen ertrinken bei Ausflug auf US-See

US-Bundesstaat Missouri

Rettungskräfte sind nach dem tödlichen Schiffsunglück am Table Rock See im US-Bundestaat Missouri im Einsatz. Foto: Nathan Papes/The Springfield News-Leader/AP

Washington (dpa) - Ein Amphibienfahrzeug ist auf einem See in den USA untergegangen. Mindestens elf Menschen kamen dabei am Donnerstag ums Leben, wie Sheriff Doug Radar örtlichen Medien sagte.