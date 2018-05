Gaza: Zwei Millionen Menschen in prekärer Lage

Hintergrund

Blick über mit Wellblechdächern bedeckten Wohnhäuser im palästinensischen Jabalia-Flüchtlingslager am nördlichen Gazastreifen. Foto: Wissam Nassar

Tel Aviv (dpa) - Der Gazastreifen liegt am Mittelmeer und grenzt im Norden und Osten an Israel sowie im Süden an Ägypten. Er wird von der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas regiert.