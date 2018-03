Hintergründe zum Mordfall Freiburg und zu Hussein K.

Daten und Fakten

Die 19-jährige Maria L. wurde in der Nacht zum 16. Oktober 2016 ermordet. Foto: Patrick Seeger

Die 19-jährige Maria L. wurde in der Nacht zum 16. Oktober 2016 ermordet. Foto: Patrick Seeger

Freiburg (dpa) - Die Tat in Freiburg ereignete sich in der Nacht zum 16. Oktober 2016 gegen 3.00 Uhr. Die 19 Jahre alte Studentin, die alleine mit dem Fahrrad von einer Party auf dem Weg nach Hause war, wurde überwältigt und vergewaltigt. Sie starb am Tatort.