Jurist Conte nimmt Regierungsauftrag in Italien an

Durchbruch in Rom

Die Polit-Krise in Italien hat in Europa die Sorge vor einem Wiederaufflammen der Euro-Schuldenkrise geschürt. Foto: Patrick Pleul

Die Polit-Krise in Italien hat in Europa die Sorge vor einem Wiederaufflammen der Euro-Schuldenkrise geschürt. Foto: Patrick Pleul

Rom (dpa) - Der Rechtswissenschaftler Giuseppe Conte hat in Italien erneut den Auftrag für die Bildung einer Regierung aus Fünf-Sterne-Bewegung und rechter Lega bekommen. Der Rechtswissenschaftler nahm das Mandat am Donnerstagabend an und soll am Freitagnachmittag mit den Ministern des populistischen Bündnisses vereidigt werden.