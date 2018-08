Maas besucht Auschwitz: «Unsere Verantwortung endet nie»

KZ-Gedenkstätte

Heiko Maas spricht mit Andrzej Kacorzyk, dem stellvertretenden Direktor der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau, und Marian Turski (mit Krücken), ein ehemaliger Insasse von Auschwitz und Vorsitzender des Jüdischen Historischen Instituts in Warschau. Foto: Michael Kappeler

Heiko Maas spricht mit Andrzej Kacorzyk, dem stellvertretenden Direktor der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau, und Marian Turski (mit Krücken), ein ehemaliger Insasse von Auschwitz und Vorsitzender des Jüdischen Historischen Instituts in Warschau. Foto: Michael Kappeler

Maas hatte in seiner Antrittsrede als Außenminister im März gesagt, er sei wegen Auschwitz in die Politik gegangen. Foto: Ina Fassbender

Maas hatte in seiner Antrittsrede als Außenminister im März gesagt, er sei wegen Auschwitz in die Politik gegangen. Foto: Ina Fassbender

In dem größten Vernichtungslager der Nationalsozialisten wurden etwa 1,1 Millionen Menschen ermordet, die meisten davon waren Juden. Foto: Michael Kappeler

In dem größten Vernichtungslager der Nationalsozialisten wurden etwa 1,1 Millionen Menschen ermordet, die meisten davon waren Juden. Foto: Michael Kappeler

Oswiecim (dpa) - Außenminister Heiko Maas hat bei seinem Besuch in der KZ-Gedenkstätte Auschwitz an die deutsche Verantwortung für den Mord an Millionen Menschen durch die Nationalsozialisten erinnert.