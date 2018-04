Mutter und Sohn vermutlich von Hund totgebissen

Tragödie in Hannover

Eingang zu einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Groß-Buchholz, in dem am Vorabend zwei Tote entdeckt wurden. Dabei handele es sich um eine 53-jährige Frau und ihren 27-jährigen Sohn. Foto: Peter Steffen

Hannover (dpa) - Rätselhafter Leichenfund in Hannover: Die Polizei hat in Hannover eine Mutter und ihren Sohn tot in einer Wohnung entdeckt. Einem NDR-Bericht zufolge ging die Polizei davon aus, dass ein Hund für den Tod der beiden Menschen verantwortlich ist.