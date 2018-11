Polizei nimmt Bewaffneten an Bochumer Tankstelle fest

Geisel ist unverletzt

Schwer bewaffnete Polizisten stehen an einer Tankstelle im Bochumer Stadtteil Langendreer. Foto: Ina Fassbender

Bochum (dpa) - Die Polizei hat den Bewaffneten in Bochum, der seit dem Morgen eine Tankstellenmitarbeiterin in seiner Gewalt hielt, festgenommen. Die Angestellte sei unverletzt und in Sicherheit, teilte die Polizei auf Twitter mit.