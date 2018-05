Trump sagt Nordkorea-Gipfel ab und droht mit Atomwaffen

Nordkorea sprengt Atomanlage

Vor vier Wochen sah es noch nach Tauwetter aus: Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un (l.) mit dem Präsidenten von Südkorea, Moon Jae In am 27. April. Foto: Korea Summit Press Pool/AP

Das von «Airbus Defense & Space» und der Internetseite «38 North» am 12.04.2017 veröffentlichte Satellitenfoto zeigt das Atomwaffen-Testgelände in Punggye-ri im gebirgigen Nordosten von Nordkorea. Foto: Pleiades CNES/Airbus DS/38 North/Spot Image

Washington (dpa) - US-Präsident Trump hat Nordkorea in seiner Absage des Gipfels mit den US-Atomwaffen gedroht. «Sie reden über Ihre nukleare Bewaffnung», erklärte Trump laut dem vom Weißen Haus veröffentlichten Brief an Kim Jong Un. «Aber unsere sind so massiv und so mächtig, dass ich zu Gott bete, dass sie nie angewendet werden müssen.»