Ukrainischer Geheimdienst: Babtschenko lebt

Russischer Journalist

Arkadi Babtschenko, hier 2013, ist in Kiew erschossen worden. Foto: Alexander Baroshin/AP

Arkadi Babtschenko, hier 2013, ist in Kiew erschossen worden. Foto: Alexander Baroshin/AP

Kiew (dpa) - Der angeblich in Kiew ermordete russische Journalist Arkadi Babtschenko lebt. Der 41-Jährige erschien am Mittwoch in Kiew auf einer Pressekonferenz des ukrainischen Geheimdienstes SBU, wie russische Agenturen meldeten.