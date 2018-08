Umstrittener Autor Sarrazin will SPD nicht verlassen

«Ich fühle mich in der SPD, in der ich aufwuchs, nach wie vor gut aufgehoben», sagte Sarrazin bei der Vorstellung seines neuen Buchs über den Islam. Er sei seit 45 Jahren Mitglied der SPD. Die SPD prüft jedoch, ob dieses neue Buch einen Ausschluss aus der Partei möglich macht.

Im Jahr seines Beitritts habe die Regierung von Willy Brandt den «umfassenden Zuzugsstopp für Gastarbeiter» erlassen, sagte Sarrazin. Auch der frühere Bundeskanzler Helmut Schmidt habe sich in seinen Büchern «wiederholt über die kulturellen Gefahren muslimischer Einwanderung ausgelassen». 1973 trat der Anwerbestopp für neue Gastarbeiter in Kraft.

Wegen des neuen Buchs «Feindliche Übernahme. Wie der Islam den Fortschritt behindert und die Gesellschaft bedroht» forderte die SPD-Spitze Sarrazin auf, aus der Partei auszutreten. «Was er schreibt, hat mit sozialdemokratischen Positionen nichts zu tun», sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil der Deutschen Presse-Agentur.

Aus SPD-Kreisen hieß es später, die Parteiführung habe Experten mit der Begutachtung des Buchs beauftragt. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur gehören dazu unter anderem Gesine Schwan, die Vorsitzende der SPD-Grundwertekommission, und die ehemalige Bundesjustizministerin Herta Däubler-Gmelin als Rechtsexpertin.

Die Experten sollen prüfen, ob Sarrazin sich an Auflagen hält, die er auferlegt bekommen hatte - darunter, sich nicht parteischädigend zu verhalten. Die SPD ist bereits zweimal mit dem Versuch gescheitert, ihn aus der Partei zu werfen.

Sarrazin, der bei der Pressekonferenz zur Buchvorstellung von mehreren Leibwächtern der Polizei begleitet wurde, sagte mit Blick auf seinen ersten Bestseller «Deutschland schafft sich ab» aus dem Jahr 2010: «Hätte man in der Politik meine damaligen Analysen intensiver studiert und auch mal gelesen, wäre es meiner eigenen Partei besser ergangen, und es gäbe heute keine AfD im Bundestag.»

Dass er Neonazis unterstütze und einen «Brandbeschleuniger» für Hass und Gewalt liefere, wie die Grünen meinen, bestritt Sarrazin. Zu den ausländerfeindlichen Ausschreitungen in Chemnitz sagte er, die «Beunruhigung vieler Bürger über Entwicklungen, die als ungünstig oder bedrohlich empfunden würden», hätten letztlich Wasser auf die Mühlen der Rechtsradikalen gelenkt. «Natürlich muss man gegen Rechtsradikale ganz hart vorgehen.» Die Politik müsse sich aber fragen, warum so viele Menschen beunruhigt seien.

Der frühere Bezirksbürgermeister von Berlin-Neukölln, Heinz Buschkowsky (SPD), stimmte Sarrazins Vorhersagen über eine muslimische Mehrheit in Deutschland in zwei bis drei Generationen nicht zu. So schnell gehe die Entwicklung nicht, sagte Buschkowsky, der das Buch präsentierte. In seinem Bezirk Neukölln sei die Entwicklung allerdings so wie in dem Buch. «Und sie ist in Teilen noch schlimmer, als er es beschreibt. Aber wenn er es beschreiben würde, wie es ist, wäre das Ausschlussverfahren schon am Laufen.»