Unbeteiligte Passantin bei Verfolgungsjagd in Berlin getötet

Polizei fasst Täter

Berlin (dpa) - Bei der Flucht von drei mutmaßlichen Dieben vor der Polizei in Berlin ist am späten Mittwochabend eine Frau ums Leben gekommen. Die Fußgängerin hatte ihr Fahrrad am Mittwochabend im Berliner Stadtteil Charlottenburg auf dem Bürgersteig geschoben, wurde von dem Fluchtauto erfasst und tödlich verletzt.