„Fastned“ investiert in E-Tankstellen

INFRASTRUKTUR Erstes deutsches Projekt

LIMBURG Wer in Limburg sein Elektroauto laden will, ist gut bedient. Es gibt in der Innenstadt reichlich Ladestationen. Und es wird noch besser. Das Unternehmen Fastned investiert im ICE-Gebiet und baut dort seine erste Schnellladestation außerhalb der Niederlande.

