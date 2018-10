Zusammenarbeit

Bosch beteiligt sich an ads-tec

Wetzlar/Nürtingen Bosch und ads-tec bündeln ihre Aktivitäten im Bereich elektrischer Speichersysteme und deren Management: Dazu erwirbt Bosch Thermotechnik GmbH mit Sitz in Wetzlar eine 39-prozentige Beteiligung an der ads-tec Energy GmbH, einem 100-prozentigenTochterunternehmen der ads-tec-Gruppe, Nürtingen. Ein entsprechender Vertrag wurde am 12. Oktober in Wernau unterzeichnet. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der aufsichtsbehördlichen Genehmigungen. Über die finanziellen Details der Vereinbarung wurde Stillschweigen vereinbart.

