Informationsabend

Breitband – die Realität im LDK

Wetzlar Zur Informationsveranstaltung „Internetversorgung im Lahn-Dill-Kreis – Anspruch und Realität aus Unternehmenssicht“ lädt am Mittwoch, 26. September, ab 18.30 Uhr der Vorstand der Sektion Wetzlar-Dillenburg des Wirtschaftsrates Hessen in die Kulturstation in Wetzlar (Lahnstraße 9) ein.

