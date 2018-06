Chancen und Risiken des Brexit besprechen

Runder Tisch Info über Auswirkungen

Gießen Über Chancen und Risiken des Austritts Englands aus der Europäischen Union unterhalten sich Unternehmer und sonstige Interessenten an einem Runden Tisch am 20. Juni in Gießen.

