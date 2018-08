Datenschutz ist Thema

SEMINAR Experten berichten über Erfahrungen aus der Praxis

Limburg Nach 100 Tagen EU-Datenschutzgrundverordnung geben Experten unter dem Eindruck der neuen Regelungen am Montag, 27. August 2018, in der IHK Limburg Tipps für datenschutzkonformes Verhalten in Unternehmen.

