Von Andreas Schmidt

Die Zeichen stehen auf Expansion

Sälzer Marburg soll der Hochsicherheitsstandort für ganz Deutschland werden

Marburg Sälzer will am Standort Stadtwald kräftig wachsen, will gerne sämtliche verfügbaren Flächen rund um seinen Standort kaufen – das wären zusätzlich 12 000 Quadratmeter.

