Wirtschaftspaten

Experte gibt Rat zu Marketing

LIMBURG Wie Produkte und Dienstleistungen verkauft werden können, dazu berät ein Experte des Vereins „Wirtschaftspaten“ in Einzelgesprächen am Mittwoch, 14. November 2018, von 10 bis 17 Uhr in der IHK Limburg.

Copyright © mittelhessen.de 2018