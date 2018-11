Experten geben Rat zu Finanzierung

Sprechtag Beratung für Gründer und Unternehmer

LIMBURG Gründer können sich zu Förderung und Finanzierung beim Unternehmersprechtag am Montag, 26. November, ab 14 Uhr in der Industrie- und Handelskammer (IHK) Limburg in Einzelgesprächen kostenfrei beraten lassen.

