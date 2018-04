Leica Microsytems

Forschen im Königreich

Wetzlar/Thuwal Die King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) und und Leica Microsystems haben auf dem Campus der Universität in Saudi-Arabien ein neues Kompetenzzentrum für optische Mikroskopie eingeweiht. Mit dem Kompetenzzentrum wird eine langfristige Partnerschaft in der Life-Science-Forschung eingegangen, um neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu fördern.

Copyright © mittelhessen.de 2018