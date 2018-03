Von Katrin Weber

In Oslo an Bakterien geforscht

BERUF Auszubildende aus Sinn arbeitet vier Wochen in einem norwegischen Labor mit

DILLENBURG Vier Wochen lang hat Jana Schneider in einem Labor in Oslo mitgearbeitet. Die junge Frau aus Sinn absolvierte im Rahmen ihrer Ausbildung zur Biologielaborantin ein Praktikum an der Universität in Norwegens Hauptstadt.

