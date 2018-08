Junger Afghane ist wichtig für das Team

Integration Abdul Basir Qarlog macht eine Ausbildung zum Karosseriebauer bei Auto-Diehl in Wetzlar

Wetzlar Wenn Abdul Basir Qarlog in die Werkstatt bei Auto-Diehl in Niedergirmes kommt, wird er von Kollegen freudig mit Handschlag begrüßt. Der 23-Jährige hat das erste Ausbildungsjahr als Karosseriebauer hinter sich. In Betrieb und Berufsschule ist man begeistert von ihm.

