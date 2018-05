Infoveranstaltung

Krise: Chance oder Untergang?

Dillenburg „Krisen sind Alltag – und niemand kann ihnen entkommen“, stellt Dr. Kyra Naudascher-Jankowski vom Institut für strukturiertes Lernen (OLE) fest. In ihrem Seminar „Chance oder Untergang – Krisen kreativ bewältigen“ erläutert sie am 6. Juni, 9 Uhr, in der Arbeitsagentur Dillenburg (Moritzstraße 17), wie man Ursachen und Muster einer Krise erkennt und akzeptiert. Der Workshop gibt zudem Anregungen, wie man in Krisensituationen Gestaltungsspielräume identifiziert und kreativ nutzt.

