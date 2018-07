Weiterbildung

Lehrgang für Ausbilder

Limburg Die IHK Limburg bietet einen Lehrgang zur Vorbereitung auf die Ausbilderprüfung an. Dieser richtet sich an Mitarbeiter, die für die Ausbildung beziehungsweise Einarbeitung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen verantwortlich sind. Der Lehrgang findet in der Zeit von Montag 6. August, bis Samstag, 29. September, jeweils montags und mittwochs von 18 bis 20.30 Uhr sowie an den Samstagvormittagen von 7.45 bis 13 Uhr statt.

