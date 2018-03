M&L will Big Data in Biedenkopf aufbauen

WIRTSCHAFT Vom Ballungsraum aufs Land

Biedenkopf Die M&L Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt hat einen Standort in Biedenkopf eröffnet. Vorstand Matthias Mauer nennt als einen wesentlichen Grund, so dauerhaft die Nähe zum Mittelstand sicherstellen zu können.

Copyright © mittelhessen.de 2016