Von Steffen Gross

Maß aller Masse kommt auch aus Solms

Erfolg Hauser Optik ist an Forschung und Fertigung des neuen Kilogramms beteiligt – eine Silizium

Solms Das Ur-Kilo ist das Maß aller Massen. Doch der 129 Jahre alte „Internationale Kilogramm Prototyp“ hat zuletzt an Gewicht eingebüßt, die Metrologenwelt ist in Aufruhr. Eine neue Definition für das Kilogramm muss her. Die Firma Hauser Optik spielt dabei eine gewichtige Rolle.

Copyright © mittelhessen.de 2018