MedTec hat Chance auf Champion-Titel

Wettbewerb Weltmarktführer in der Auswahl

Wetzlar Am 30. Oktober werden in Wiesbaden die Gewinner des Wettbewerbs „Hessen Champions“ bekanntgegeben. Dabei sein wird die MedTec Medizintechnik GmbH aus Wetzlar, die in der Kategorie „Weltmarktführer“ zu den drei besten Unternehmen gehört.

