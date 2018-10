Von Gert Heiland

Mit dem Feilen fängt es an

Wirtschaft Die Firma Walter Uhl bildet auch für andere Unternehmen aus

Aßlar Zweierlei fällt auf: das Geräusch von Feilen und der Geruch nach warmem Metall. Und: Flotte Sprüche fliegen hin und her, kein Wunder, hier sind neun Lehrlinge, darunter eine junge Frau, in Aktion. Hier, das ist die Lehrwerkstatt der Firma Walter Uhl in Aßlar.

