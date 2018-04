Neuer Solarpark geht ans Netz

Viessmann Leistung von zwei Megawatt

Allendorf/Eder 45 000 Quadratmeter Fläche, 7400 Photovoltaikmodule und ein Stromertrag von etwa 1,8 Gigawattstunden im Jahr: Am Unternehmensstammsitz in Allendorf (Eder) hat Viessmann nach fünfmonatiger Bauphase einen neuen Solarpark in Betrieb genommen.

