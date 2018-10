Bilanz

Umsätze bei Globus wachsen

Wetzlar/St. Wendel Die Globus-Gruppe ist nach eigenen Angaben in allen Geschäftsbereichen erfolgreich auf dem Weg von der traditionellen Einkaufsstätte zum modernen Lebensmittelpunkt. Mit einem Umsatz von 7,59 Milliarden Euro legte die Globus-Gruppe im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017/2018 erneut leicht um ein Prozent zu und erreichte ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 267 Millionen Euro. Mit einem Umsatz von 3,34 Milliarden Euro (plus 0,5 Prozent) wächst die SB-Warenhaussparte mit ihren 18 900 Mitarbeitern an 46 Standorten weiter leicht. Etwas mehr als ein Jahr nach der Einführung des digitalen Loyalty-Programms zählt Globus 600 000 Kundenkartenbesitzer.

