Viessmann beteiligt sich an Etherma

Heiztechnik Stärkung beider Vertriebsnetze

Allendorf/Eder Viessmann, einer der international führenden Hersteller von Heiz-, Industrie- und Kühlsystemen, beteiligt sich an der Salzburger Firma Etherma. Das haben beide Unternehmen am Montag auf der Messe Light+Building in Frankfurt bekanntgegeben.

Copyright © mittelhessen.de 2018