Weltweite Anerkennung

Auszeichnung Wetzlarer Architekten gewinnen Preis für Projekt am Hauserberg

Wetzlar Mit einem der weltweit renommiertesten Architekturpreise sind die Wetzlarer Architekten Peter Gronych und Yvonne Dollega vom „Chicago Athenaeum“ sowie vom „European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies“ in Athen ausgezeichnet worden.

