Atempause für den Dax an heißem Tag der Berichtssaison

Vor dem Feiertag am Donnerstag sind der Dienstag und Mittwoch noch einmal heiße Tage in der Berichtssaison, in der viele Unternehmen ihre Quartalszahlen vorlegen.

Zum Wochenauftakt war der Dax in der Spitze bis auf 12.961 Zähler gestiegen. Nun gönne sich der Index erst einmal eine Verschnaufpause, sagte Milan Cutkovic, Analyst bei AxiTrader. Dank des schwachen Euro und der Erholung an der Wall Street sei ein Sprung über 13.000 Punkte aber nur eine Frage der Zeit.

Allerdings könnte laut Cutkovic die Furcht vor neuen geopolitischen Risiken die Börsen kurzfristig unter Druck bringen. US-Präsident Donald Trump will am Dienstag um 14.00 Uhr Ortszeit (20.00 Uhr MESZ) bekanntgeben, wie er sich die Zukunft des Atomabkommens mit dem Iran vorstellt. Trump sei gegenüber dem Iran extrem misstrauisch und ein Ausstieg aus dem Abkommen auch deshalb ziemlich wahrscheinlich, so Cutkovic. Im Ölmarkt sei ein solcher Ausgang bereits in den Preisen inbegriffen, im Aktienmarkt dagegen nicht.

Der MDax gab am Dienstagvormittag um 0,16 Prozent auf 26.640,91 Punkte nach. Für das Technologiewerte-Barometer TecDax ging es um 0,67 Prozent runter auf 2735,95 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte 0,20 Prozent schwächer bei 3557,03 Punkten.

Unter den Aktien der Unternehmen, die mit Quartalsbilanzen im Fokus stehen, ragten im Dax die der Deutschen Post besonders negativ hervor. Sie verloren am Index-Ende mehr als 7 Prozent. An der Dax-Spitze verteuerten sich dagegen die Anteile von Beiersdorf nach Zahlen um fast 3 Prozent. Der Konsumgüterkonzern bekam zum Jahresauftakt erneut Rückenwind von seiner Klebstofftochter Tesa.