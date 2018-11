BER-Baustelle beschäftigt Kontrolleure im Aufsichtsrat

Wann wird eröffnet?

Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup in einem Terminal des BER. Foto: Bernd Settnik

Berlin (dpa) - Der Berliner Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup will dem Aufsichtsrat heute von Fortschritten auf der BER-Baustelle berichten. Der neue Hauptstadtflughafen in Schönefeld soll nach mehreren geplatzten Terminen im Oktober 2020 in Betrieb gehen.