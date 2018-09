Bahn-Aufsichtsrat billigt Extra-Milliarde für Fernzüge

Fahrgastzahlen steigen

Die Deutsche Bahn will eine Zusatzinvestition von rund einer Milliarde Euro bis Ende 2024 in den Fernverkehr investieren. Foto: Matthias Balk

Die Deutsche Bahn will eine Zusatzinvestition von rund einer Milliarde Euro bis Ende 2024 in den Fernverkehr investieren. Foto: Matthias Balk

Berlin (dpa) - Die Deutsche Bahn bestellt mehr Fernzüge, um der steigenden Fahrgastzahl gerecht zu werden. Der Aufsichtsrat des Konzerns billigte in seiner Sitzung am Mittwoch in Berlin eine Zusatzinvestition von rund einer Milliarde Euro bis Ende 2024, wie die dpa aus Unternehmenskreisen erfuhr.