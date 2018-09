Bei der Photokina steht Künstliche Intelligenz im Fokus

Fotomarkt schrumpft weiter

Köln (dpa) - Mit einem neuen Konzept ist in Köln die Photokina als weltgrößte Fotomesse an den Start gegangen. In den Fokus rückt der neue Megatrend Künstliche Intelligenz. Diese habe für den Fotografen viele Vorteile, betonte der Photoindustrie-Verband.