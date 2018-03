Breite Erholung im Dax - Automobilaktien sind gesucht

Damit schloss sich der Dax dem vorbörslichen Trend an der Wall Street an, wo es zum Handelsbeginn mit den Kursen noch kräftiger als am deutschen Markt nach oben gehen dürfte.

Der MDax der mittelgroßen Werte stieg um 0,62 Prozent auf 25.359,15 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax legte um 0,24 Prozent auf 2561,48 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,52 Prozent auf 3315,18 Zähler vor.

Automobilaktien führten die Gewinner im Dax an. Die Kursgewinne reichten von 1,3 Prozent für Daimler bis zu 2,1 Prozent für VW und BMW. Unter Anlegern machte sich Erleichterung breit: Die Europäische Union ist zunächst bis Anfang Mai von US-Strafzöllen auf Aluminium und Stahl ausgenommen und US-Präsident Donald Trump hat auf seine Androhung von Zöllen auf europäische Autos bislang keine Taten folgen lassen. Auch die Stahlaktien Thyssenkrupp und Salzgitter legten zu.

Papiere der Commerzbank verteuerten sich um 0,9 Prozent, gestützt von einer Hochstufung von «Hold» auf «Buy» durch das Bankhaus Metzler. Aussagen der Commerzbank im Geschäftsbericht zu den Zielen 2018 nannte ein Händler derweil «unpräzise» und daher aus Marktsicht nur schwer einzuschätzen. Die Commerzbank will den Überschuss in diesem Jahr «signifikant» erhöhen.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,32 am Freitag auf 0,34 Prozent. Der Rentenindex Rex gab um 0,07 Prozent auf 140,14 Punkte nach. Der Bund-Future sank um 0,11 Prozent auf 158,63 Punkte. Der Kurs des Euro stieg erstmals seit knapp zwei Wochen wieder über 1,24 US-Dollar. Die Gemeinschaftswährung wurde am Nachmittag mit 1,2403 bezahlt. Am Freitag hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs auf 1,2346 Dollar festgesetzt.