China: Verkäufe am «Singles Day» deuten auf Rekord hin

Eine Arbeiterin steht an einer Paketsortieranlage für den E-Commerce-Händler JD.com. Jedes Jahr beschert der sogenannte Singles Day den Online-Händlern Verkaufsrekorde. Foto: Mark Schiefelbein/AP

Shanghai (dpa) - Beim größten Shopping-Ereignis in China zeichnete sich auch in diesem Jahr ein neuer Rekord ab: Online-Riese Alibaba näherte sich Medienberichten zufolge am «Singles Day» schon acht Stunden vor Verkaufsschluss dem Rekord des Vorjahres.