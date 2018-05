China senkt Einfuhrzölle für Autos von 25 auf 15 Prozent

Deutsche Hersteller freut es

Stand von Mercedes auf der Automesse in Peking. China will die Einfuhrzölle für ausländische Autobauer deutlich senken. Foto: Ng Han Guan/AP/Archiv

Peking (dpa) - China will die Einfuhrzölle für ausländische Autobauer deutlich senken. Wie das Finanzministerium in Peking mitteilte, sollen die Abgaben für importierte Fahrzeuge vom 1. Juli an von bisher 25 Prozent auf 15 Prozent verringert werden.