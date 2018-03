Dax-Anleger fassen Mut

Der Dax kletterte am frühen Nachmittag um 1,74 Prozent auf 11.992,47 Punkte - nachdem er am Montag noch auf den tiefsten Stand seit mehr als einem Jahr abgerutscht war. Alle 30 Dax-Werte standen im Plus.

US-Finanzminister Steven Mnuchin hatte sich zuletzt «vorsichtig hoffnungsvoll» geäußert, dass man sich im Streit um Strafzölle einigen könnte. «Investoren atmen auf, weil der Handelskrieg erst einmal vom Tisch sein könnte», schrieb Analyst Mike van Dulken von Accendo Markets. Die USA und China verhandelten nun über etliche Ausnahmen von Strafzöllen.

Der MDax der mittelgroßen Werte stieg um 1,42 Prozent auf 25.490,52 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax legte um 1,74 Prozent auf 2556,20 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 1,50 Prozent auf 3327,74 Zähler vor.

Auch an der Wall Street sind die Vorzeichen weiter positiv: Nachdem der Dow Jones Industrial am Vortag bereits um fast 3 Prozent gestiegen war, deuteten vorbörsliche Indikationen am Dienstag auf neuerliche Kursgewinne hin.

Die Automobilhersteller und ihre Zulieferer zählten am Dienstag zu den größten Gewinnern im Dax. BMW, Daimler und VW gewannen jeweils mehr als 2 Prozent. Sie profitierten von der Hoffnung der Anleger, dass der Handelskonflikt zwischen den USA und China nicht eskaliert. US-Präsident Donald Trump hatte auch für Automobilimporte Strafzölle angedroht.

Auch Thyssenkrupp und Infineon profitierten als Zulieferer von der Hoffnung, dass die Automobilbranche um einen Handelskonflikt herumkommt. Thyssenkrupp gewannen 3 Prozent und Infineon 3,4 Prozent. Letzterer Titel dürfte zudem von der kräftigen Erholung der Technologiewerte an der Wall Street angetrieben werden.

Die britische «Times» berichete über einen möglichen Wechsel an der Spitze der Deutschen Bank. Aktien der Deutschen Bank legten um 1,5 Prozent zu. Allerdings könnten sich die Kursgewinne letztlich als Strohfeuer erweisen, warnte ein Händler. Denn auch ein neuer Chef werde an den chronisch schwachen Einnahmen des Konzerns vermutlich nicht viel ändern können.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,34 am Montag auf 0,32 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg 0,08 Prozent auf 140,25 Punkte. Der Bund-Future legte um 0,12 Prozent auf 158,96 Punkte zu. Der Kurs des Euro fiel wieder unter 1,24 US-Dollar, die Gemeinschaftswährung wurde zuletzt mit 1,2378 bezahlt. Am Montag hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs auf 1,2411 Dollar festgesetzt.