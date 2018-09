Dax auf Talfahrt

Zudem bleiben der internationale Handelskonflikt sowie die Währungskrisen in Schwellenländern zentrale Themen. Hinzu kamen enttäuschenden Daten zur deutschen Industrie. Zuletzt notierte der Dax 0,38 Prozent tiefer bei 11.909,40 Zählern.

Der MDax sank zuletzt um 0,40 Prozent auf 26.025,81 Punkte. Der TecDax verlor 0,24 Prozent auf 2887,98 Punkte. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 weitete die Verluste auf 0,56 Prozent bei 3277,65 Punkten aus.

Im Dax blieben die Anteilsscheine von Bayer weiter auf Talfahrt. Sie standen am Nachmittag mit mehr als 3 Prozent Kursverlust am Index-Ende und damit weiter auf dem tiefsten Stand seit Anfang 2013. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern hatte zur Wochenmitte Quartalszahlen vorgelegt und mit seinem Jahresausblick enttäuscht, der auch den übernommenen US-Konzern Monsanto berücksichtigt.

Auch die Infineon-Aktien setzten ihre Talfahrt fort und fielen auf den tiefsten Stand seit einem Jahr. Zuletzt betrug das Minus mehr als 3 Prozent auf 19,85 Euro. Einmal mehr gehörten auch die Banken wieder zu den größten Verlierern, Deutsche Bank und Commerzbank gaben jeweils rund 2 Prozent nach.

Die Talfahrt von Kion beschleunigte sich weiter, die Papiere des Gabelstaplerherstellers rutschten mit mehr als 5 Prozent Verlust bei 52,90 zeitweise auf den tiefsten Stand seit Anfang 2017. Im TecDax stachen indes die Aixtron-Aktien nach einer Analystenstudie mit Kursgewinnen von 5 Prozent auf 10,90 Euro hervor.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,22 Prozent am Vortag auf 0,21 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,10 Prozent auf 141,22 Punkte. Der Bund-Future (Dezember-Kontrakt) gab 0,19 Prozent nach auf 160,06 Punkte. Der Kurs des Euro fiel unter 1,16 US-Dollar, am frühen Nachmittag wurde die europäische Gemeinschaftswährung mit 1,1568 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1634 Dollar festgesetzt.