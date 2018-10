Dax dreht ins Plus

Als Stützen erwiesen sich die jüngsten Entspannungssignale im Konflikt zwischen der italienischen Regierung und der EU sowie der zwar stabilisierte, aber immer noch schwache Euro.

Dagegen blieb der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax mit minus 0,68 Prozent auf 25.779,84 Punkte im roten Bereich. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 konnte bei 3390,60 Zählern seinen Verlust immerhin auf 0,44 Prozent eindämmen.

Als Auslöser für die starken Kursverluste bei US-Staatsanleihen, die entsprechend die Renditen auf den höchsten Stand seit Jahren trieben, nannten die Analysten der Commerzbank robuste amerikanische Konjunkturdaten. Hinzu kamen Äußerungen von US-Notenbankchef Jerome Powell, der abermals die solide Wirtschaftsentwicklung lobte.

Am deutschen Aktienmarkt profitierten Finanztitel von den Entwicklungen am Anleihenmarkt: Die Aktien der Deutschen Bank sowie der Versicherer Munich Re und Allianz belegten mit Gewinnen von 1,8 bis 2,4 Prozent die vorderen Plätze im Dax. Im MDax eroberten Commerzbank-Titel mit knapp vier Prozent Plus die Spitze.

Dagegen leiden Papiere aus der Versorger- und Immobilienbranche unter steigenden Zinsen. Entsprechend gehörte RWE mit minus dreieinhalb Prozent zu den größten Verlierern im Dax; Eon-Aktien hielten sich mit einem Kursrückgang von rund einem Prozent etwas besser. Beim Immobilienkonzern Vonovia stand ein Minus von mehr als ein Prozent zu Buche.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,27 Prozent am Dienstag auf 0,37 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,50 Prozent auf 140,07 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,07 Prozent auf 158,26 Punkte. Der Euro notierte zuletzt bei 1,1511 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,1548 (Dienstag: 1,1543) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8660 (0,8663) Euro gekostet.