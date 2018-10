Dax findet den Weg zurück ins Plus

Zudem stützte die Entspannung an der US-Börse Nasdaq. Dort setzten die überwiegend mit Technologie-Aktien bestückten Indizes nach drei schwachen Handelstagen wieder zur Erholung an.

Der deutsche Leitindex, der zeitweise bei knapp über 11 800 Punkten auf den tiefsten Stand seit Anfang April abgesackt war, beendete den Tag mit einem Plus von 0,25 Prozent auf 11 977,22 Zähler. Der MDax, in dem sich mittelgroße Unternehmen befinden, sank hingegen um 0,31 Prozent auf 24 785,27 Zähler.

Nicht nur in den USA steigen die Renditen und setzen damit die Aktienbörsen unter Druck. In Europa dreht sich aktuell alles um die Renditen richtungsweisender zehnjähriger Staatsanleihen Italiens. Diese hatten im Tagesverlauf mit 3,7 Prozent ein neues Hoch seit 2014 erreicht, bevor sie wieder zurückgingen. Auslöser ist die Skepsis über die Haushaltspolitik des Eurolandes. Sie treibt die Risikoaufschläge für die festverzinslichen Wertpapiere in die Höhe.

Nach einem zwölfprozentigen Kurseinbruch der Wirecard-Aktie zum Wochenstart war diese nun größter Gewinner im Dax. Sie erholte sich mit plus 9,6 Prozent deutlich. Einerseits war dies den erstmals bekannt gegebenen, ambitionierten Langfristzielen des Zahlungsdienstleisters zu verdanken. Andererseits trieb die allgemeine Erholung des Tech-Sektors auch Wirecard wieder an. Die SAP-Papiere wurden davon ebenfalls beflügelt und gewannen 1,7 Prozent.

Die Papiere des Elektronikhändlers Ceconomy brachen im SDax, dem «kleineren Bruder des MDax», nach der dritten Gewinnwarnung im laufenden Geschäftsjahr um 18,5 Prozent ein. Seit Jahresbeginn hat sich der Aktienkurs damit nahezu gedrittelt. «Unglaublich, aber leider wahr», sagte Analyst Volker Bosse von der Baader Bank zu dem enttäuschenden Zahlenwerk. Freenet verloren in der Folge 3,5 Prozent. Der Telekomanbieter hält rund 9 Prozent an Ceconomy.

RWE befanden sich erneut unter den Schlusslichtern im Dax, sie büßten weitere 2,5 Prozent ein. Die Aktien der Commerzbank gewannen im MDax 1,2 Prozent und die von Isra Vision im SDax knapp 4 Prozent. Beide profitierten von positiven Analystenstudien.

Europaweit erholten sich die Indizes ähnlich wie der Dax: Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,36 Prozent auf 3321,79 Zähler nach oben, und auch der Pariser Cac 40 behauptete sich gut. Die Londoner Börse schloss knapp im Plus. In den USA lag zum europäischen Handelsschluss der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial in der Gewinnzone. Die Nasdaq-Indizes stiegen zugleich um rund 0,7 Prozent.

Am deutschen Rentenmarkt legte die Umlaufrendite von 0,36 Prozent am Montag auf 0,39 Prozent zu. Der Rentenindex Rex gab um 0,13 Prozent auf 139,89 Punkte nach. Der Bund-Future verlor indes 0,11 Prozent auf 157,89 Punkte.

Der Euro legte am frühen Abend wieder leicht auf 1,1483 US-Dollar zu. Zeitweise war er angesichts der Verluste italienischer Anleihen auf den tiefsten Stand seit Mitte August gefallen. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am frühen Nachmittag noch auf 1,1435 (Montag: 1,1478) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8745 (0,8712) Euro.