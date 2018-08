Dax freundlich dank starker Autowerte

Der deutsche Leitindex notierte zuletzt 0,27 Prozent höher bei 12.571,89 Punkten, nachdem er am Vortag um mehr als 1 Prozent zugelegt hatte. Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen rückte am Dienstag um 0,44 Prozent auf 27.222,47 Punkte vor. Dagegen sank der TecDax um 0,08 Prozent auf 3026,19 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zeigte sich 0,1 Prozent höher.

Die Hoffnung auf ein gütliches Ende der internationalen Handelsstreitigkeiten befeuerte die weitere Erholung der Autobranche. Zu den Dax-Favoriten gehörten die Aktien von Daimler, BMW und Volkswagen mit Gewinnen zwischen 1,2 und 2,2 Prozent. Die Papiere der Zulieferer Hella, Norma und Leoni gewannen zwischen 1,4 und 1,7 Prozent.

Im MDax standen die Aktien von Axel Springer mit einem Plus von 4,3 Prozent an der Spitze. Die britische Investmentbank Barclays stufte sie hoch.

Die Evotec-Aktien litten unter Gewinnmitnahmen und fielen als einer der schwächsten TecDax-Werte um 2,7 Prozent auf 21,89 Euro. Am Morgen hatten die Papiere des Biotech-Unternehmens mit 22,78 Euro noch den höchsten Stand seit über 17 Jahren erreicht.

Die Aktien von Grammer gewannen nach der erfolgreichen Übernahme durch den chinesischen Partner Jifeng 2,5 Prozent. Der Autozulieferer kann sich nach dem Abschied des störenden Großinvestors Hastor nun wieder auf das Tagesgeschäft konzentrieren.

Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite von 0,19 Prozent am Vortag auf 0,18 Prozent. Der Rentenindex Rex verharrte bei 141,21 Punkten. Der Bund-Future gewann 0,03 Prozent auf 162,72 Punkte. Der Euro stieg über die Marke von 1,17 US-Dollar und kostete zuletzt 1,1711 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1633 Dollar festgesetzt.