Dax geht am Feiertag die Luft aus

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Die Kurserholung vom Mittwoch ist am Fronleichnamstag zum Erliegen gekommen. Der Dax gab am Donnerstagnachmittag in einem an Impulsen armen Feiertagshandel um 0,31 Prozent auf 12.743,83 Punkte nach. Für den Börsenmonat Mai zeichnet sich damit ein Zugewinn von rund einem Prozent ab.