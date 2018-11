Dax geht bei 11.400 Punkten erneut die Kraft aus

Am Mittag lag er mit noch 0,43 Prozent Aufschlag bei 11.347,88 Punkten. Für den MDax als Index mittelgroßer Unternehmen ging es um 1,02 Prozent aufwärts auf 23.657,07 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um ein halbes Prozent zu.

«Während die Anleger an der Wall Street nach den Worten von US-Notenbankchef Powell in einen wahren Kaufrausch verfielen, finden in Frankfurt Aktienkäufer nur zaghaft den Weg an die Börse», meinte Marktanalyst Milan Cutkovic von AxiTrader. Der Fed-Vorsitzende hatte Börsianern Hoffnung auf ein vorsichtigeres Vorgehen der Notenbanker bei künftigen Leitzins-Erhöhungen gemacht.

Europaweit gesucht waren Technologie-Aktien. So legten Wirecard-Titel und Infineon-Papiere im Leitindex um bis zu 3,5 Prozent zu, Siltronic-Aktien im MDax um gut 3 Prozent. Nach der Vorlage von Zahlen zum dritten Quartal und einem bekräftigten Ausblick von Tele Columbus sprangen deren Aktien zeitweise um mehr als 14 Prozent auf das höchste Niveau seit Mitte Oktober.